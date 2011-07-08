Западная граница Украины все время меняется

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию государственной политики по определению линии государственной границы в связи с природными изменениями русел приграничных рек Западный Буг и Тиса и урегулированию вопроса пользования территориями, которые подверглись изменениям вследствие таких явлений.

Текст распоряжения от 29 июня № 630-р обнародован на Правительственном портале.

Целью концепции является разработка государственной политики относительно прохождения линии государственной границы в связи с природными изменениями русел рек Западный Буг и Тиса, урегулирование вопроса пользования территориями, которые подверглись изменениям вследствие таких явлений, внедрение единого подхода к решению аналогичных проблем, которые могут возникнуть вдоль всей государственной границы.

Концепцию предусматривается реализовывать на протяжении 2011-2012 и последующих годов.

Для реализации концепции предусматривается обратиться в Конституционный Суд Украины с представлением об официальном толковании статьи 73 Конституции Украины с целью выполнения международных договоров Украины, ратифицированных Верховной Радой Украины, в части того, является ли основанием для изменения линии государственной границы Украины без проведения всеукраинского референдума, предусмотренного указанной статьей Конституции, документы демаркации государственной границы Украины, заключенные в соответствии с международными договорами Украины и утвержденные Кабинетом министров Украины согласно абзацу 2 статьи 4 Закона “О государственной границе”, а также возможный международный договор Украины об обмене территориями между ней и соседним государством.