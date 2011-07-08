В Севастополе представили нового командующего ЧФ

В Севастополе в штабе Черноморского флота РФ командному составу флота и руководству города представлен новый командующий флотом 52-летний контр-адмирал Александр ФЕДОТЕНКОВ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь командующего ЧФ РФ капитан 1 ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ, нового командующего представил командующий войсками Южного военного округа (с 2010 года ЧФ РФ структурно входит в этот округ - УНИАН) генерал-полковник Александр ГАЛКИН. Обращаясь к присутствующим, командующий войсками округа отметил, что «Александр Николаевич ФЕДОТЕНКОВ зарекомендовал себя опытным руководителем, профессионалом своего дела», и выразил уверенность в том, что «при новом командующем флот не утратит своих позиций».

А.ГАЛКИН поблагодарил прежнего командующего флотом вице-адмирала Владимира КОРОЛЕВА за «грамотную и эффективную работу на Черноморском флоте и пожелал ему успехов в должности командующего Северным флотом», добавил А.ТРУХАЧЕВ.

В церемонии передачи командования флотом приняли участие председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА, председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ и Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий ХАЛЮТА.

Справка УНИАН. А.ФЕДОТЕНКОВ родился в 1959 году. В 1981 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова и был назначен для прохождения службы на Северный флот. В 1992 году окончил Высшие специальные офицерские классы и в 1993 году назначен командиром подводной лодки, а затем - заместителем командира дивизии подводных лодок. В 2000 году окончил Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова.

С 2000 по 2002 годы - начальник штаба дивизии подводных лодок. С 2002 по 2005 годы - командир дивизии подводных лодок. С 2005 по 2007 годы обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2007 по 2009 годы - заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

8 сентября 2009 года был назначен командиром Краснознаменной Ленинградской Военно-морской базы Балтийского флота.

24 июня президент РФ назначил контр-адмирала А.ФЕДОТЕНКОВА командующим Черноморским флотом России.