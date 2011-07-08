Медиа-профсоюз требует наказать «Беркут» и «Грифон»

Киевский независимый медиа-профсоюз требует от Министерства внутренних дел наказать бойцов и руководства спецподразделений «Беркут» и «Грифон» за грубое нарушение прав журналистов во время заседания Печерского районного суда Киева 6 и 7 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КНМП, профсоюз обращает внимание МВД на то, что, вытолкав журналистов из зала заседаний, силовики совершили преступление: они нарушили, как минимум, три статьи Уголовного кодекса - 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 365 (превышение власти или служебных полномочий).

«Если бы Президент действительно захотел остановить насилие силовых органов над журналистами, то он бы, как минимум, сделал предупреждение министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ и руководству «Беркута». Или рассмотрел бы вопрос об их отставке”, - отметили в КНМП.

Как подчеркнули в профсоюзе, пока Президентом не будут сделаны соответствующие кадровые выводы, пока виновные в нарушении прав журналистов милиционеры не будут наказаны, ни одна международная организация, ни один честный украинский журналист не поверит в искренность слов Виктора ЯНУКОВИЧА о его преданности свободе слова и СМИ.

“Раньше милиция тоже часто вела себя грубо с журналистами. Прокуратура и милицейское руководство игнорировали требования КНМП наказать виновных и положить конец произволу людей в милицейских погонах. В результате сегодня практика грубости по отношению к работникам СМИ превратилась в систему. Этому необходимо положить конец”, - отмечается в заявлении КНМП.

В КНМП призвали пострадавших журналистов обращаться в профсоюз за юридической помощью. Юридическое бюро профсоюза поможет составить жалобу в прокуратуру, в МВД, защитить права журналистов в суде (телефон: 050-310-44-41 и электронная почта: profpres@gmail.com).

“В случае, если нарушители прав журналистов не будут наказаны, Киевский независимый медиа-профсоюз оставляет за собой право действовать другими законными методами, в том числе устраивать акции прямого действия”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 6 июля во время очередного заседания Печерского райсуда столицы по рассмотрению дела по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году, возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и работниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из него Е.СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов. Позже за нарушение порядка из зала суда вывели Ю.ТИМОШЕНКО. Судья запретил ей присутствовать на следующем заседании суда.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в результате штурма «Беркута» пострадали народные депутаты и журналисты.

7 июля работники «Грифона» после завершения судебного заседания по рассмотрению дела Ю.ТИМОШЕНКО заявили журналистам, чтобы они немедленно освободили зал заседаний Печерского райсуда. На объяснение журналистов, что нужно время на демонтаж техники, представители судебной милиции в резкой форме начали выталкивать операторов из зала.