Купить квартиру в кредит становится легче?

Банков, готовых давать кредиты на покупку жилья, становится все больше, а ставки по таким ссудам неуклонно снижаются, пишет журнал WEEKLY.UA.

Еще в начале года ставки по ипотеке у многих финучреждений достигали 20–22% в гривне, а теперь у крупных банков они не превышают 18–18,5%.

Постепенно смягчают банки и другие условия, которые прежде считались «неприкосновенными». Так, например, долгое время у многих банков первый взнос по ипотечным кредитам был на уровне 50%, а сейчас некоторые финучреждения могут похвастаться даже 20–25% первоначального взноса. То же и со сроками: в начале года максимальные сроки ипотеки были на уровне 15–20 лет, теперь несколько банков уже увеличили срок до 25–30 лет.

Не изменились требования банков к платежеспособности заемщиков. «Подтвержденный доход по-прежнему является одним из важнейших критериев при принятии банком решения о выдаче кредита. Неофициальный доход тоже учитывается, но скорее как дополнительный комфорт-фактор», — рассказала начальник отдела кредитных продуктов OTP Bank Светлана СПИЦЫНА.

Однако банкиры готовы смягчить параметры оценки кредитоспособности при крупном первом взносе. «При первоначальном взносе от 50% банк весьма лояльно смотрит на неофициальные доходы», - объяснил начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Банка Александр БОРЩЕВИЧ.

В то же время, все опрошенные банкиры в один голос заявили, что «докризисной халявы» в ипотеке не будет.