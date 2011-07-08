В УНИАН Сергей Жадан презентует аудиокнигу

В понедельник, 11 июля, в 19.00 в помещении информагентства УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится встреча с писателем Сергеем ЖАДАНОМ, посвященная записи аудиоверсии романа «Ворошиловград».

Запись состоялась в рамках благотворительного проекта «Аудиокниги для людей с недостатками зрения», который учредили студенты Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в поддержку незрячих людей.

Во время встречи речь пойдет о самом проекте и проблемах издания аудиокниг для людей с недостатками зрения. Также в программе - чтение автором отрывков романа, старых и совсем новых стихотворений.

Тел. для справок: 050-312-89-15.