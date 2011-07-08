Власти РФ составили список террористов - в нем четверо украинцев

Российские власти обнародовали список организаций и лиц, которых подозревают в причастности к терроризму (всего в нем более двух тысяч названий и фамилий), пишет газета «Сегодня» (№146 от 8 июля.2011 г.).

В официальном перечне, подписанном главой Росфинмониторинга Юрием ЧИХАНЧИНЫМ, наряду с представителями «Аль-Каиды», движения «Талибан» и чеченскими боевиками, есть имена четырех уроженцев Украины: 37-летнего луганчанина Алексея МЕРКУЛОВА, 30-летнего харьковчанина Сергея ТИМОШИНА, 36-летнего селянина из Черкасской области Романа МОРОЗОВА и 38-летней ривненчанки Надежды РАКС, ранее осужденной за терроризм в Москве - ее признали причастной ко взрыву в конце 90-х возле здания ФСБ.

По информации газеты, сейчас Н.РАКС, которая отсидела около 7 лет в российской колонии, живет в Ривне с маленьким сыном. Она утверждает, что ее подставили и никакая она не террористка. «Мне знакомые рассказали про этот список. Теперь вот думаю, подавать в суд или нет. Я и так уже сужусь с Россией. С 2004 года мое дело (насчет лишения свободы) находится на рассмотрении в Европейском суде. В начале 90-х я занималась в Москве правозащитной деятельностью и пересекалась с работой органов безопасности. Думаю, из-за этого меня и подставили, сделав причастной ко взрыву возле ФСБ», — сообщила женщина.

Что касается Р.МОРОЗОВА, то, как выяснила газета, в селе Лебедин Черкасской области (этот адрес указан в списке) его не знают.

Пока непонятно, что грозит тем людям, которые попали в список Росфинмониторинга. Пока лишь призывают граждан и организации не иметь дело с этими товарищами, чтобы не стать спонсорами террористов.