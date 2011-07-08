В столкновении «семерки» с ЗиЛом погибли шесть человек
09:19, 08 июля 2011Общество
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ДТП на Ивано-Франковщине
Сегодня в 5.05 недалеко от с. Лесная Тарновица Надворнянского района на автодороге Ивано-Франковск – Надворная в результате лобового столкновения грузового автомобиля ЗиЛ-130 с легковым автомобилем ВАЗ-2107 погибли 6 человек (водитель и все пассажиры "жигулей": трое молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет и двое девушек в возрасте 22 и 25 лет).
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ивано-Франковской области.
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