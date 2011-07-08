В столкновении «семерки» с ЗиЛом погибли шесть человек

Сегодня в 5.05 недалеко от с. Лесная Тарновица Надворнянского района на автодороге Ивано-Франковск – Надворная в результате лобового столкновения грузового автомобиля ЗиЛ-130 с легковым автомобилем ВАЗ-2107 погибли 6 человек (водитель и все пассажиры "жигулей": трое молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет и двое девушек в возрасте 22 и 25 лет).

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, по факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ивано-Франковской области.