НБУ ужесточит резервирование под потребительские кредиты
04:03, 08 июля 2011Общество
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Об этом заявил первый зампредседателя
Национальный банк Украины намерен ужесточить условия резервирования и увеличить нормативы для коммерческих банков под потребительские кредиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Юрий КОЛОБОВ на пресс-конференции 7 июля.
«Мы видим угрозу в этом процессе (увеличение объемов потребкредитования – УНИАН). Мы работаем над увеличением резервирования и увеличением нормативов под потребительское кредитование», - сказал Ю.КОЛОБОВ. При этом отметил, что соответствующие документы могут быть приняты в течение ближайших двух недель.
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