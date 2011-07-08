Дело об избиении рыбаков главой райадминистрации ушло в суд

Обвиняемые в избиении рыбаков на частном пруду на Буковине в апреле этого года признают свою вину частично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Черновицкой области Петр КОВАЛЬ.

Он напомнил, что прокуратура области передала в Черновицкий апелляционный суд для определения подсудности резонансное уголовное дело по обвинению бывшего главы Заставнивской райгосадминистрации Михаила БОЙЧУКА и его сообщников в избиении рыбаков на местном частном пруду.

Как уточнил П.КОВАЛЬ, уголовное дело в отношении бывшего председателя Заставнивской РГА М.БОЙЧУКА и четырех его сообщников передано в апелляционный суд. Экс-чиновника обвиняют по трем статьям УК Украины (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 127, ч.1 ст. 122 УК Украины), а именно: истязание, причинение телесных повреждений средней тяжести и превышение служебных полномочий. Сообщники М.БОЙЧУКА обвинены по двум статьям – истязание и пособничество.

«Обвиняемые свою вину в избиении рыбаков признали лишь частично. Всего уголовное дело имеет семь томов. Поэтому слово – за судьями», - отметил прокурор Буковины.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Заставнивской РГА М.БОЙЧУК в апреле этого года вместе с родственниками и охранниками на частном пруду жестоко избили четырех рыбаков. Во время обыска в доме М.БОЙЧУКА следователи нашли огнестрельное оружие. В настоящее время его сообщники находятся в Черновицком следственном изоляторе, а сам он лечится в Черновицкой областной больнице скорой медицинской помощи и находится на подписке о невыезде.