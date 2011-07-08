Трех милиционеров будут судить за смерть задержанного

Прокуратурой города Харькова направлено в суд уголовное дело об обвинении трех милиционеров в избиении задержанного гражданина, в результате чего он умер.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, уголовное дело было возбуждено в отношении двух помощников оперуполномоченного управления уголовного розыска ГУМВД Украины в области – сержанта и прапорщика милиции – по ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (нанесение умышленного тяжелого телесного повреждения; превышение служебного положения, совершенное работником правоохранительного органа) и оперуполномоченного этого управления – майора милиции – по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Эти работники милиции 30 марта безосновательно, с применением физического насилия и спецсредств (наручников), задержали и доставили в ГУМВД Украины в Харьковской области двух граждан. Во время задержания одному из них были нанесены телесные повреждения, в результате чего он умер.