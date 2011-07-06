Тест по русскому языку никто не отменял

В Украине не будут отменять внешнее независимое оценивание по русскому языку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина ЗАЙЦЕВА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Программа ВНО по русскому языку утверждена. То есть, это свидетельствует о том, что его никто не планирует отменять”, - сказала она.

Руководитель центра подтвердила, что в этом году явка зарегистрированных на тестирование по русскому языку была низкой. “На тест по русскому языку явилось где-то 70% тех, кто заявил и был зарегистрирован. Действительно, это немного меньше, чем по другим предметам, – там показатель колеблется от 85 до 75%. То есть действительно немного меньше”, - сказала И.ЗАЙЦЕВА.

В то же время, по ее мнению, проблема заключается в том, что сертификаты ВНО по русскому языку мало затребованы при поступлении в украинские вузы. “Мне кажется, что это несовершенство того, как мы требуем сертификаты при вступлении на ту или иную специальность", - сказала И.ЗАЙЦЕВА.

Она также сообщила, что руководство Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины планирует пересмотреть перечень сертификатов, которые требуются для поступления на ту или другую специальность.

"Кстати, мне кажется, что, учитывая, что в нашей стране СМИ явно двуязычные, сертификат по русскому языку было бы неплохо, если бы он предъявлялся человеком, который поступает на специальность “журналистика”, - сказала И.ЗАЙЦЕВА.