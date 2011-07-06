Католики намерены провести бессрочную акцию в Севастополе

Римско-католическая община Севастополя проведет бессрочную акцию с требованием вернуть ей костел, построенный 100 лет тому назад и отобранный у прихожан в 1930-е годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил настоятель римско-католической общины Севастополя Юрий ЗИМИНСКИЙ на пресс-конференции.

По словам священника, местные католики надеялись на рассмотрение вопроса о возвращении храма общине во время недавнего пленарного заседания сессии горсовета, но он так и не был внесен в утвержденную повестку дня сессии. «Мы будем продолжать отстаивать нашу позицию. Мы выступили с инициативой - и соответствующее письмо уже направлено председателю Ленинской районной администрации - проведения прихожанами римско-католического прихода бессрочной акции», - сказал священник. Как добавил настоятель общины, «несколько дней в неделю, несколько часов в день у храма (с послевоенных времен используется как кинотеатр - УНИАН) будет стоять палатка, на которой будут закреплены крупные фото храма образца 1912 года и 1944 года (после освобождения города), а также иконы. Мы подготовили информационные листовки. Будет организован сбор подписей».

Ю.ЗИМИНСКИЙ также сообщил, что власти попросили повременить с акцией, и не ставить палатку. «1 июля мы просто встали у храма на 2,5 часа. Без ажиотажа - 75 подписей в нашу поддержку. Мы будем продолжать это делать. А пока, как нас попросили, подождем, что решат власти», - сказал священник.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская ГГА на протяжении последних более 10 неоднократно инициировала рассмотрение горсоветом вопроса о возвращении римско-католической общине города храма. Депутаты не поддерживают данную инициативу, аргументируя это тем, что нельзя отдавать коммунальное имущество, не получая за это ничего взамен.