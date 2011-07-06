Ревизор из налоговой «закрыла глаза» на 5 миллионов
18:05, 06 июля 2011Общество
1646
Не начислила налоговые обязательства
Прокуратурой Оболонского района города Киева возбуждено уголовное дело в отношении ревизора-инспектора ГНИ в Оболонском районе, которая во время проведения проверки ООО «Витекс Украина», действуя в интересах последнего, не начислила налоговые обязательства за проведение фиктивных соглашений на сумму около 5 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter