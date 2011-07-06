Украина вслед за Россией отменит переход на летнее время?
В ВР началось обсуждение
|Леся Оробец
Об этом сообщила народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ на своей странице в социальной сети Twitter.
"Сегодня на комитете будут рассматривать проект 8330 - хотят отменить перевод времени", - написала Л.ОРОБЕЦ.
Справка УНИАН. Законопроект "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 4 апреля 2011 года под номером 8330 - практически сразу после того, как об отмене перехода на зимнее и летнее время объявила Россия.
В объяснительной записке депутат О.НАДОША обосновывает необходимость принятия законопроекта негативным влиянием перевода времени на психологическое и физическое состояние человека. "В периоды перевода часов – весной и осенью количество обращений к врачам обычно возрастает. Изменение биоритмов больные люди чувствуют намного больше, чем здоровые, у них наблюдаются патологические реакции. Перевод часов для одних – это заострение болезней, а для других – просто дискомфорт. В такие переходные периоды многие люди жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительный сдвиг времени – это прямое и грубое нарушение биологических часов. Как следствие – повышенная чувствительность и эмоциональность, утомляемость, нарушение сна и заострение хронических заболеваний", - объясняет депутат.
О.НАДОША уточняет, что разработал соответствующий законопроект на основании многочисленных обращений граждан Украины об отказе от практики перевода часов на зимнее и летнее время и с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и на час назад.