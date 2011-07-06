Украина вслед за Россией отменит переход на летнее время?

В Верховной Раде Украины начинают обсуждение законопроекта "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины", инициированного народным депутатом Олегом НАДОШЕЙ (фракция Партии регионов).

Об этом сообщила народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сегодня на комитете будут рассматривать проект 8330 - хотят отменить перевод времени", - написала Л.ОРОБЕЦ.

Справка УНИАН. Законопроект "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины" был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 4 апреля 2011 года под номером 8330 - практически сразу после того, как об отмене перехода на зимнее и летнее время объявила Россия.

В объяснительной записке депутат О.НАДОША обосновывает необходимость принятия законопроекта негативным влиянием перевода времени на психологическое и физическое состояние человека. "В периоды перевода часов – весной и осенью количество обращений к врачам обычно возрастает. Изменение биоритмов больные люди чувствуют намного больше, чем здоровые, у них наблюдаются патологические реакции. Перевод часов для одних – это заострение болезней, а для других – просто дискомфорт. В такие переходные периоды многие люди жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительный сдвиг времени – это прямое и грубое нарушение биологических часов. Как следствие – повышенная чувствительность и эмоциональность, утомляемость, нарушение сна и заострение хронических заболеваний", - объясняет депутат.

О.НАДОША уточняет, что разработал соответствующий законопроект на основании многочисленных обращений граждан Украины об отказе от практики перевода часов на зимнее и летнее время и с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и на час назад.