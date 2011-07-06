Коммунисты не будут пускать к Вечному огню любителей яичницы

Коммунистическая партия Украины установила охрану в столичном Парке Славы, чтобы предупредить новые акты вандализма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента заявил член фракции КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

Он напомнил, что недавно в Парке Славы был совершен акт вандализма: молодые люди жарили на Вечном огне яичницу.

«Фракция коммунистов не допустит последующих актов вандализма. Был установлен пост по охране этого святого памятника», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года была задержана студентка Анна СИНЬКОВА, которая с несколькими другими девушками жарила яичницу на Вечном огне в Парке славы в Киеве.

Кроме того в июле по подозрению в поджаривании яичницы на Вечном огне в Парке Славы 21 июня задержали еще три молодых человека Кирилла БАБЕНЦОВА, Богдана ТЫЦКОГО и Александра ЛАЗАРЕНКО.