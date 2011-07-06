В Киеве запретили купаться на 4-х пляжах
09:18, 06 июля 2011Общество
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СЭС рекомендует пока вообще не лезть в воду
В Киеве запретили купаться на пляжах «Черторой» в парке Дружбы Народов, «Тельбин», «Радужный» и «Центральный» на Трухановом. После замеров воды в районе этих пляжей в СЭС пришли к выводу, что количество допустимых кишечных палочек в водоеме значительно выше нормы.
СЭС порекомендовала в ближайшие несколько дней не купаться в Днепре и во всех столичных водоемах, хотя из-за прохладной погоды.
«Непрерывные дожди смыли туда всю грязь с улиц. А в сточных водах много инфекций», — рассказали в СЭС.
Напомним, на днях СЭС вновь разрешила купаться на пляжах «Детский» и «Венеция», где ранее также обнаружили кишечную палочку.
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