Крымчанин привез из Москвы 4 тысячи доз героина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали крымчанина, который привез из Москвы на полуостров 300 г героина (4 тысячи доз).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского Управления СБУ.

СБУ возбудила уголовное дело по статьям «Приобретение, хранение, сбыт наркотических средств в особо крупных размерах» (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) и «Контрабанда» (ч. 3 ст. 305), санкция которых - до 12 лет тюрьмы.

Стоимость партии наркотиков представитель пресс-службы уточнить не смог, сославшись на отсутствие такой информации.