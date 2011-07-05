Житель Киева организовал схему поставок сигарет в Евросоюз

Сотрудники СБУ в г. Киеве совместно с работниками Ягодинской таможни разоблачили контрабандный канал снабжения табачных изделий из Украины в Республику Польша. Тысячи пачек сигарет иностранного производства контрабандисты перемещали поездами межгосударственного сообщения через территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что противоправную схему организовал 28-летний житель Киева. Для уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в государственный бюджет злоумышленник осуществлял систематические перевозки контрабандного товара пассажирскими поездами, которые курсировали в страны Европы.

Тайники были специально оборудованы в полостях пассажирских купе вагонов - межоконных и межпотолочных пространствах. Ежемесячно злоумышленник незаконно перемещал партии сигарет на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.

26 июня с.г. в результате тщательного таможенно-пограничного контроля в одном из поездов были обнаружены тайники, в которых находились пачки табачных изделий иностранного производства.

Контрабандный товар изъят, СБУ осуществляются мероприятия по установлению других эпизодов контрабанды, причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности.