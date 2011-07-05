Парламент заинтересовался, откуда берутся печати и штемпели

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О милиции”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 249 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрена необходимость получения разрешений на право открытия и функционирования штемпельно-граверных мастерских, изготовления печатей и штампов, а также согласование норм законов „О милиции” и „О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”.

Механизм реализации акта предусматривается путем выполнения Министерством внутренних дел своих обязанностей.