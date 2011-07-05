Сможет ли Украина подключиться к европейским электросетям?

Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Минэкономразвития, Минфином и МИД обеспечить до конца года привлечение средств, необходимых для проведения технического исследования возможности синхронной работы Объединенной энергосистемы Украины с ENTSO-E (трансъевропейские электрические сети).

Об этом сказано в распоряжении Кабмина №612-р от 29 июня, которым утвержден перечень первоочередных мероприятий на 2011 год по интеграции Украины в Европейский Союз.

Согласно документу, средства планируется привлечь за счет фондов общей операционной программы природного сотрудничества “Румыния - Украина - Молдова 2007-2013 года”.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г., выступая в Киеве, член рабочей группы ENTSO-E по присоединению Молдовы и Украины к европейской энергосистеме Дан ПРЕОТЕСКУ (Transelectrika) заявил, что процесс присоединения Украины к ENTSO-E приостановлен из-за нерешенности вопроса о финансировании.

При этом он напомнил, что в задачу рабочей группы по присоединению Молдовы и Украины к ENTSO-E входила подготовка технического задания, а также другой документации для начала процесса присоединения двух стран к европейской энергосистеме.

Стоимость указанных работ оценивалась в 4,5 млн. евро, а их срок должен был быть ограничен 28 месяцами. При этом по состоянию на март т.г. фактически работы над документацией не были начаты из-за отсутствия финансирования.

Справка УНИАН. 4 мая 2006 года Генеральная ассамблея объединенной энергосистемы Европы (UCTE) в Вене акцептировала совместную заявку Украины и Молдовы о присоединении их энергосистем к синхронной зоне UCTE как к единому блоку регулирования.

18 мая 2006 года Министерство топлива и энергетики Украины и Ассамблея UCTE договорились о создании специального технического комитета (UCTE-Украина) для координации интеграции объединенных энергосистем Украины в трансъевропейские электрические сети.

В конце декабря 2006 года Украина и оператор UCTE сформировали состав рабочей группы по координации интеграции Украины и Молдовы в трансъевропейские электрические сети (Украина-UCTE).

Основная цель работы группы - совершенствование технического уровня энергетики Украины.

22 апреля 2008 года в ходе переговоров представителей Министерства топлива и энергетики Украины и Министерства экономики и торговли Молдовы стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшей реализации всех технических мероприятий для присоединения энергосистем Молдовы и Украины к UCTE.

В июле 2009 года UCTE вошла в состав новой ассоциации к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E с сохранением обязательств по ранее достигнутым договоренностям. Украинский проект будет входить в региональную группу к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E, которая будет вести вопросы расширения в юго-восточной и центральной Европе.

Для выполнения комплекса технических и экологических мероприятий, которые являются условием присоединения Объединенной энергосистемы Украины к Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии ENTSO-E, по предварительным оценкам, потребуется около 8,655 млрд. грн.