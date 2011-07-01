Предприниматели боятся, что будет еще полгода налогового беспредела

Активисты акции «Вперед» не согласны с решением правительства отложить вступление в силу поправок в Налоговый кодекс, касающихся упрощенной системы налогообложения. Об этом заявил один из инициаторов Всеукраинской гражданской акции «Вперед», глава Киевской областной организации профсоюза «Столица-регионы» Юрий ЕРЕМЕНКО, комментируя итоги открытого заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Кабинете министров Украины.

В переданном комментарии УНИАН он сообщил, что участники заседания фактически согласились с доводами представителей Министерства финансов, которые настаивали на том, что изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные проектом закона об упрощенной системе налогообложения (№8521), должны вступить в силу лишь с нового финансового года.

«Минфин предложил пока не принимать законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, руководствуясь чисто формальными доводами, с которыми мы согласиться не можем. Мы выступаем против того, чтобы люди вновь становились заложниками чиновничьего беспредела. Переносить вступление в силу закона на 1 января 2012 года – это значит поставить судьбу и благополучие сотен тысяч предпринимателей в зависимость от капризов и желаний сотрудников контролирующих органов», - заявил Ю.ЕРЕМЕНКО.

Профсоюзный лидер отметил, что на заседании Координационного совета при Кабмине прозвучало лишь одно конструктивное предложение – не откладывать вступление в действие тех положений законопроекта по упрощенной системе, которые касаются списания штрафов за 2010 год и освобождения от уплаты единого социального взноса предпринимателей-пенсионеров и инвалидов. Однако, по его мнению, этого мало.

«Если будет принято решение отложить на полгода вступление в силу поправок к Налоговому кодексу, касающихся упрощенной системы налогообложение, то логично было бы также на полгода продлить мораторий на проверки «упрощенцев» налоговыми органами. Иначе мы вновь столкнемся с налоговым беспределом, который во многом стал причиной Налогового майдана осенью прошлого года», - предупреждает профсоюзный лидер.

Как сообщал УНИАН, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (об упрощенной системе налогообложения №8521) был приняты 16 июня 2011 года в первом чтении. В проекте датой вступления в силу правок значится 1 июля. Однако, заявила 30 июня председатель Народной коллегии Всеукраинской акции «ВПЕРЕД» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, законопроект не внесен в повестку дня следующей парламентской недели, которая начинается 4 июля. Более того, до сих пор не назначена дата заседания рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению. По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «все декларации власти о готовности к либерализации налогового законодательства оказались очередной профанацией. Власть ведет нечестную игру. Правительство демонстрирует готовность к мелким и незначительным правкам, но при этом не готово к радикальному изменению философии налоговой реформы».