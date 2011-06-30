Милиция говорит, что коммунальщики Киева «нахапали» аж 170 миллионов

В Киеве одно из коммунальных предприятий собрало незаконных коммунальных платежей на сумму 170 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

В частности, как подчеркивается в сообщении, по собранным материалам столичного Управления борьбы с экономической преступностью Следственный отдел Днепровского райуправления возбудил уголовное дело против должностных лиц коммунального предприятия, которое подчиняется непосредственно Киевской городской государственной администрации.

Так, проинформировали в милиции, в соответствии с распоряжением КГГА, начиная с января 1997 года, на транзитный расчетный счет этого КП поступают все средства, которые физические и юридические лица перечисляют за коммунальные услуги, и в дальнейшем предприятие их перечисляет на расчетные счета непосредственно субъектам ведения хозяйства, которые эти услуги предоставляли, как то ПАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ПАО «Киевэнерго» и тому подобное. За эти услуги КП получает прибыль в сумме 0,5% от суммы средств, полученных от физических и юридических лиц.

Между тем, частью третьей статьи 333 Хозяйственного кодекса установлено, что деятельность, которая связана с получением и перераспределением финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством, является финансовым посредничеством, а финансовое посредничество осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями.

Однако по состоянию на 20 июня 2011 года информация об упомянутом КП в Государственный реестр финансовых учреждений Госфинуслуг не вносилась, статуса финансового учреждения отмеченное юридическое лицо не приобретало, и лицензии на предоставление финансовых услуг не получало. Но компании это не помешало с января 2001 года по март 2011 года осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как финансовому учреждению по предоставлению услуг по переводу средств без государственной регистрации и без соответствующей лицензии, что является общеобязательным.

Вследствие этого КП незаконно получило доход в размере более 170 млн. грн., из которых чистого дохода - почти 70 млн. грн., что является особо крупным размером. Таким образом, в деятельности указанных должностных лиц видятся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.

В милиции также отметили, что на протяжении одного лишь 2010 года КП незаконно получило и перечислило на расчетные счета субъектов ведения хозяйства, то есть поставщиков коммунальных услуг и эксплуатирующих организаций, средства, которые поступили от жильцов за коммунальные услуги, на общую сумму почти 2,5 млрд. грн.