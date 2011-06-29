В «потопе» в музее жертв голодоморов КГГА обвинила руководство музея

К подтоплению Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине привела халатность руководства музея.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, ситуацию, которая сложилась вследствие неблагоприятных погодных условий в музее памяти жертв голодоморов в Украине, тщательно изучила специальная комиссия в составе представителей заказчика – КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ», генерального проектировщика – ООО «Проектные системы ЛТД» и генподрядчика ЗАО «Киевстройинвест».

Анализируя заключения комиссии, директор КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» Геннадий ГЕРА проинформировал, что к данной ситуации привело нарушение правил эксплуатации сооружения музея дирекцией заведения. В частности, водоотводные лотки, установленные под нижним куполом центральной части, за два года эксплуатации музея не обслуживались, что и привело к их заилению и, как следствие, к переполнению лотков и перетеканию воды на подвесной потолок над Залом Памяти.

Г.ГЕРА напомнил, что «Мемориальный комплекс памяти жертв голодоморов в Украине» был введен в эксплуатацию с получением Сертификата соответствия № КВ 000251 от 12.07.2010 г.

Кроме того, сотрудники музея, ответственные за эксплуатацию, прошли обучение по эксплуатации всех систем, смонтированных в мемориальном комплексе. А дирекцией музея были заключены соответствующие соглашения со специализированными организациями относительно обслуживания таких систем.

Директор КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» заметил, что из-за халатности руководства заведения сегодня возникла необходимость во внеплановом демонтаже видеопроекционного оборудования и профилактических работах по нему, а также внепланового ремонта Зала Памяти, на что требуется выделение дополнительных средств из государственного бюджета на содержание музея.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Киеве из-за ливня затопило экспозиционный зал Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Директор музея Виктор ДИДЕНКО заявил, что затопление произошло из-за просчетов в проектно-строительных работах.

«Не продумали, что делать с водой, попадающей в «Свечу памяти» (наземную часть мемориала), через которую вода попадает в «Зал памяти», то есть экспозиционный зал, находящийся прямо под «свечой», – сказал он.

Помещение музея находится на балансе Киевской городской государственной администрации.