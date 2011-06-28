Ивано-Франковский горсовет ввел налог на недвижимое имущество

Ивано-Франковский городской совет ввел с 1 января 2012 года налог на недвижимое имущество.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горсовете, такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии.

Согласно предоставленной информации, ставка налога установлена в размере 0,8% от размера минимальной зарплаты за 1 кв. м жилой площади для квартир, жилая площадь которых не превышает 240 кв. м, и жилых домов, жилая площадь которых не превышает 500 кв. м.

Базу налогообложения объекта жилой недвижимости, которая находится в собственности физического лица – плательщика налога, уменьшили на 120 кв. м для квартиры и на 250 кв. м - для жилого дома. Как объяснили в горисполкоме, если, например, жилая площадь квартиры составляет 140 кв. м, то налогообложению в размере 0,8% от размера минимальной зарплаты будет подлежать 20 кв. м.

А для квартир, жилая площадь которых превышает 240 кв. м, и жилых домов, жилая площадь которых превышает 500 кв. м, ставку налога установили в размере 2,7% от размера минимальной зарплаты за 1 кв. м жилой площади.

Налог владельцы квартир будут платить ежегодно.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет также принял решение о введении с 1 января 2012 года налога на недвижимость.