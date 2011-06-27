На Днепровском лимане перевернулось судно с пассажирами

Вчера в 13.30 в Днепровском лимане за 4 км от г. Очаков Николаевской области из-за сложных погодных условий (ветер 20 м/с, волнение 4 балла) перевернулось частное маломерное судно типа „Чибис”, на борту которого находились 16 пассажиров и 2 члена экипажа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Люди самостоятельно и с помощью другого плавсредства добрались до острова Первомайский. В 18.30 двумя судами пассажиры с острова были перевезены в г. Очаков. Жертв и пострадавших нет.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Николаевской области.