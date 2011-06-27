Фестиваль кузнечного искусства собрал несколько тысяч человек

В Житомире состоялся Второй Всеукраинский фестиваль кузнечного искусства.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие мастера со всей Украины. Среди них, известные кузнецы с Киева (Сергей ФИРСОВ), Львова (Святослав ЛЕВ), Донецка (Виктор МИХАЛЕВ).

В частности, во время трехдневного фестиваля свое искусство продемонстрировали представители творческой династии кузнецов Артем ВОЛЬСКИЙ и Алексей КРИВОРУЧЕНКО.

Главным действием стала работа на общим проектом - изготовление кузнецами железной декоративной композиции «Как кузнецы счастье ковали», которую передали в подарок Житомиру.

Также кузнецы проводили для житомирян и гостей города мастер-классы.

Фестиваль посетило несколько тысяч человек.

На празднике выступили также члены военно-исторического клуба «Золотая шпора», продемонстрировав собственноручно изготовленные костюмы времен Киевской Руси и искусство рыцарского боя времен средневековья.

Сегодня представители областной и городской власти вручили дипломы участникам фестиваля, после чего состоялось его театрализованное торжественное закрытие.