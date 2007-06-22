В следующем году Украина посмотрит вслед Хорватии, Македонии и Албании

В Министерстве иностранных дел Украины прогнозируют, что на следующем саммите НАТО в 2008 году в альянс будут приглашены Хорватия, Македония и Албания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

Он сказал, что эти страны на протяжении последних лет выполняют план относительно членства в альянсе. По его словам, Грузия, в свою очередь, рассчитывает на этом саммите присоединиться к Плану относительно членства в НАТО.