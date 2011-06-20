Все выходные милиция Киева ожидала теракта

В выходные в Киеве значительно повысилось количество милиционеров, дежуривших на улицах и в метро. Официально правоохранители говорили, что полтысячи сотрудников дополнительно вывели на работу из-за множества мероприятий в столице (например, съезд коммунистов, олимпийский день на Майдане), однако источники в МВД сообщили, что искали террористов.

"У нас есть информация от нашего руководства, что какой-то ненормальный угрожал в выходные устроить взрыв в метро... Теперь дежурим здесь, смотрим, кто и что подозрительное несет, так сказать, вычленяем из толпы. У старшего даже есть фоторобот того, кто угрожал, но нам его не раздали", - рассказал газете "Сегодня" сотрудник милиции на станции метро "Арсенальная".

На станции "Вокзальная", по словам журналистов, в воскресенье 19 июня на посту дежурили пять милиционеров, трое из которых - бойцы внутренних войск. На станции метро "Днепр", которая считается одной из самых малолюдных, также дежурили сотрудники внутренних войск. Об угрозе теракта они якобы не слышали, однако показали фоторобот человека, которого искали.

Крещатик и его окрестности патрулировали майоры и подполковники, что говорит о том, что причины для беспокойства за порядок у киевской милиции были, иначе бы таких чинов не отправляли в выходной день на дежурство, пишет издание.

"Весь сыр-бор начался после того, как к киевским милиционерам обратился священник. Он сообщил, что к нему на исповедь пришел человек, который и рассказал, что планирует теракт. По описаниям батюшки составлен фоторобот и милиция пытается установить личность "террориста", - рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Однако официально киевские милиционеры рассказали, что тревожного сигнала к ним не поступало ни по телефону, ни письменно. "Их, слава богу, нет, и надеюсь, что не будет", - отметил главный милиционер столицы Алексей Крикун. Но в МВД также уточнили, что действительно введен усиленный режим несения службы, и глава ведомства дал команду патрулировать улицы и работникам центрального аппарата. Причина, мол, - большое количество массовых мероприятий.

Напомним, вечером 19 июня в техническом здании станции метрополитена "Крещатик" произошел пожар. Через некоторое время раздался взрыв, метро затянуло дымом, люди разбежались в панике. По предварительной версии - взорвались газовые баллоны.

ТСН