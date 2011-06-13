За отравление людей киевский супермаркет оштрафован на 435 грн.

Причиной массового отравления людей в Киеве стали не только куры-гриль, но и другие испорченные продукты.

Об этом сообщает 5 канал с ссылкой на санитарного врача Оболонского района Эллу Вербич.

Как рассказала Вербич, у всех больных обнаружены разные виды сальмонеллы. Причиной отравления стали также колбасы и рыба.

Тем временем, еще четверых пострадавших выписали из инфекционных отделений. Сейчас на больничных койках остаются 24 человека.

Напомним, что 10 июня 2011 года 38 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. 11 июня сообщалось уже о 50 пострадавших. Вероятной причиной отравления считались куры-гриль, купленные пострадавшими купили в одном и том же супермаркете.

За отравление 38 человек супермаркет был оштрафован на 435 грн.

ТСН