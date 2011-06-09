На киевском автовокзале пассажирам устроили «гонки с препятствиями»

В связи со строительством железнодорожных путей развязки «Выдубичи» в составе строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница, с 8 июня автостанция «Выдубичи» временно приостановила свою работу до момента окончания строительства и введения в эксплуатацию новой автостанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как напомнили в пресс-службе, автостанция «Выдубичи» осуществляла обслуживание пригородных и междугородных перевозчиков.

КП «Киевпасстранс» заблаговременно обратилось к пригородным перевозчикам с предложением временно в качестве конечных остановок использовать остановки общественного транспорта вблизи ст. метро «Выдубичи» вдоль ул. Камышинской.

Междугородным перевозчикам было предложено перейти для обслуживания на другие автостанции.

Строительство новой автостанции предусмотрено проектом строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в г. Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница.

В то же время "Газета по-киевски" сообщает, что пассажиров никто не предупредил о готовящихся перетурбациях на вокзале. Вчера утром люди в панике узнавали, что автостанция закрыта. Билеты теперь купить негде. А автобус и маршрутку им теперь приходится искать вдоль дороги, обегав и так запутанную транспортную развязку.

Ночью въезд на вокзал перекрыли бетонными плитами, остался только узкий проход для пешеходов в пару метров шириной. Люди носятся кругами, вчитываются в надписи на маршрутках и на объявлениях, пытаясь понять, где теперь искать новые остановки маршруток. Столбы обклеены объявлениями типа: «маршрут №314 выход из метро возле киоска «Лайф».

Поиск автобусов «под забором» осложняют не только запутанные подземные переходы... Например, к автобусу на Мироновку (новая стоянка под транспортной развязкой) пассажирам приходится перебегать дорогу с приличным машинопотоком. Если раньше люди ожидали посадки на площади вокзала, то теперь сидят на бровке, прямо над дорогой. После часа такого ожидания под палящим солнцем у многих уже не было сил возмущаться.