В Макеевке судят обвиняемых в совершении январских взрывов

В Макеевке Донецкой области 8 июня начался суд над двумя обвиняемыми в организации и совершении в январе 2011 года взрывов у зданий ГП «Макеевуголь» и торгового центра «Голден Плаза».

Как передает корреспондент УНИАН, в Центрально-Городской райсуд г. Макеевки были доставлены подсудимые – житель г. Макеевки Дмитрий ОНУФРАК, 1987 год рождения, и житель г. Горловки Антон ВОЛОШИН, 1988 года рождения.

Председательствующий в суде Дмитрий ЕРЕМИН удовлетворил ходатайство участников процесса вести его на русском языке и получил согласие сторон начать слушания. Суд отказал матери подсудимого Д.ОНУФРАКА, которая ходатайствовала о ее допуске к участию в суде в качестве общественного защитника. Судья Д.ЕРЕМИН указал, что согласно закону, мать Д.ОНУФРАКА не может быть в суде общественным защитником, так как на этапе следствия была допрошена в качестве свидетеля.

Суд заслушал государственного обвинителя Александра ДИХТЯРЮКА, который огласил резолютивную часть обвинительного заключения.

Согласно обвинению, Д.ОНУФРАК и А.ВОЛОШИН по предварительному сговору в 2010 году приобрели взрывчатые вещества и изготовили из них два взрывных устройства, которые подорвали 20 января 2011 года: первый – у торгового центра «Голден Плаза», второй - у административного здания ГП «Макеевуголь». Подсудимые также напечатали на лазерном принтере записки, которые прикрепили рядом со взрывными устройствами. В записках они выразили недовольство «политикой властей Украины» и потребовали предоставить им 4 млн. 200 тыс. евро. Иначе угрожали произвести еще несколько взрывов в людных местах.

20 января 2011 год деньги были доставлены в названное ими место, однако за деньгами злоумышленники не пришли.

Оба подсудимых были задержаны в феврале 2011 года по подозрению в вооруженном нападении на таксиста, в которого Д.ОНУФРАК четырежды стрелял из пистолета резиновыми пулями. В ходе следствия была установлена причастность подсудимых ко взрывам в январе 2011 года.

Государственный обвинитель сообщил суду, что Д.ОНУФРАК обвиняется по ст. 263 Уголовного кодекса Украины в незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами», по ст. 258 – в осуществлении террористического акта, по ст. 187 – в совершении разбоя и по статьям 15 и 115 – в покушении на убийство.

Подсудимый А.ВОЛОШИН аналогично обвиняется по статьям 263 и 258, а также по статье 198 - «Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем».

Подсудимым также предъявлены иски со стороны ГП «Макеевуголь», ОАО «Укртелеком», Управления Госказначейства Украины в г. Макеевке, Управления образования г. Макеевки и владельца ТЦ «Голден Плаза» о возмещении материального ущерба, понесенного в результате взрывов, в размере 1 млн. 35 тыс. грн.

Подсудимые признали себя виновными частично.

Д.ОНУФРАК признал себя виновным в незаконном обращении с оружием и разбойном нападении на таксиста. А.ВОЛОШИН признал себя виновным только в совершении террористического акта.

Судебное заседание по данному делу продолжится 9 июня.

Как сообщал УНИАН, рано утром 20 января 2011 года в Макеевке произошло два взрыва на расстоянии 600 м друг от друга: первый - в центре города в районе админздания ГП «Макеевуголь», второй - в районе торгового центра «Голден Плаза». Жертв и пострадавших не было. Злоумышленники оставили записку, в которой требовали 4,2 млн. евро.

Глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в тот же день заявил, что по фактам взрывов возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Позднее, 15 февраля, правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых. По версии милиции, после разбойного нападения на таксиста в той же Макеевке по горячим следам задержаны двое молодых людей, 23 и 24 лет, которые на допросах признались и в совершении терактов 20 января.