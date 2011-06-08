На Ривненщине мэр вынес человека из горящего дома
14:21, 08 июня 2011Общество
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Спасатели приехали после
Мэр города Сарны Ривненской области Сергей ЕВТУШОК спас жизнь человеку при пожаре.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вчера поздно вечером С.ЕВТУШОК заметил пламя на первом этаже четырехэтажного дома и сообщил о пожаре спасателям, после чего, услышав крик, разбил стекло и проник в задымленное помещение. На полу он увидел в полусознательном состоянии хозяина квартиры и вытащил его на улицу. Пострадавший находится в медицинском учреждении.
На место вызова прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар за несколько минут.
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