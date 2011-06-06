В Одессе начинаются украинско-американские учения Си Бриз – 2011

Сегодня в Одессе начинаются двусторонние учения Военно-морских сил Украины и Военно-морских сил США с приглашением представителей флотов других стран “Си Бриз - 2011”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, тема учений, которые будут проходить в духе программы “Партнерство во имя мира” и продолжаться до 18 июня, заключается в планировании и проведении международной миротворческой операции.

В ходе “Си Бриз – 2011” представители 17 стран мира - Азербайджана, Алжира, Бельгии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Кении, Македонии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Турции, США, Украины, Франции и Швеции – будут отрабатывать действия многонациональных штабов и сил во время планирования и проведения международной миротворческой операции.

Учения будут состоять из четырех этапов:

I этап – развертывание сил (3-6 июня);

II этап – базовая подготовка, согласование миротворческих сил (7–12 июня), в ходе которого экипажи кораблей проведут тренировку по связи, учебе по борьбе за живучесть, тренировку сил берегового компонента на учебных местах по миротворческой тематике, прыжки с парашютом с вертолетов и самолетов, подводные спуски водолазов, полеты авиации;

III этап – проведение миротворческой операции многонациональным контингентом (13–17 июня). Во время операции силы морского компонента проведут тактические учения с выполнением боевых стрельб, высадкой морского десанту, эмбарговые операции, опросы гражданских судов, задержания судов-нарушителей. Силы специальных операций проведут специальные действия по освобождению заложников, захваченных пиратами и находящимися на судне. Силы берегового компонента проведут миротворческую операцию в составе двух тактических групп, с высадкой морских и воздушных десантов. Силы авиационного компонента проведут воздушную разведку, воздушные перевозки и боевое десантирование личного состава, обеспечат проведение поисково-спасательных действий и медицинскую эвакуацию;

IV этап – свертывание сил, подведения итогов.

В целом от Украины к учениям планируется привлечь около 1200 военнослужащих (без учета численности экипажей кораблей и самолетов), почти 90 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

От Вооруженных сил США будут привлечены 1 крейсер, 1 спасательное судно, группа водолазов, самолет Р-3 Орион, батальон морской пехоты (425 человек) с автомобильной техникой, офицеры штаба батальона и штаба учений.