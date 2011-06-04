Умер подозреваемый, прыгнувший из окна райотдела милиции

В Днепропетровске вчера в больнице от травм скончался 29-летний подозреваемый, который 27 мая выпрыгнул из окна Ленинского райотдела внутренних дел города.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Днепропетровской области.

27 мая ранее трижды судимый житель Днепропетровска был доставлен в РОВД по подозрению в ограблении женщины на сумму 5 тыс. грн. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Поскольку следователь в это время допрашивал другого подозреваемого, задержанного попросили подождать на стуле в коридоре третьего этажа Ленинского райотдела милиции. Однако мужчина неожиданно ринулся к окну коридора, и, выбив стекло, прыгнул вниз. Работники милиции сразу вызвали скорую медицинскую помощь.

По данным ОСО, во время служебной проверки установлено, что милиционеры не применяли к задержанному меры физического и психического воздействия. Это подтверждается показаниями гражданских лиц, которые находились рядом с задержанным в коридоре и в соседнем кабинете, двери которого были открыты.

Также установлено, что с 2009 г. задержанный находился на учете у врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства вследствие хронического употребления первитина, синдром наркотической зависимости». Кроме этого, работниками скорой медицинской помощи, которые прибыли на вызов, на теле мужчины были обнаружены свежие инъекционные следы.

Задержанный с диагнозом: «политравма, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрыта травма грудной клетки» было доправлен в реанимационное отделение областной клинической больницы им. Мечникова, где 2 июня, не приходя в сознание, скончался.

По данному факту прокуратурой Ленинского района г. Днепропетровска проводится доследственная проверка.