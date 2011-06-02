В городе Устилуг Волынской области муж убил свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством.

В квартире правоохранители выявили тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Выяснилось, что во время ссоры на бытовой почве муж убил жену молотком, а сам погиб, взявшись рукой за провод, подключенный к электросети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о дальнейшем производстве уголовного дела.