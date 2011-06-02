Муж убил жену молотком
09:35, 02 июня 2011Общество
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А затем взялся за оголенный провод
В городе Устилуг Волынской области муж убил свою жену, после чего покончил жизнь самоубийством.
В квартире правоохранители выявили тела 57-летнего мужчины и 55-летней женщины, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.
Выяснилось, что во время ссоры на бытовой почве муж убил жену молотком, а сам погиб, взявшись рукой за провод, подключенный к электросети.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос о дальнейшем производстве уголовного дела.
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