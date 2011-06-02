В Днестре катастрофически падает вода

Работники Национального экологического центра Украины выражают обеспокоенность катастрофическим падением уровня воды в дельте Днестра из-за намеренного не сбрасывания ее с Днестровской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НЭЦУ, энергетики Днестровского гидроэнергоузла противоправно не спускают воду, из-за чего в дельте Днестра ниже ГЭС гибнет рыба, цветет вода и портится экосистема.

«В дельте Днестра катастрофический дефицит воды. Температура поднимается до 20 градусов и даже выше. Вода цветет, приобретает желто-коричневый цвет. Появляются мертвые толстолобики и карпы. Значительная территория, куда должна была бы зайти вода, страдает от последствий весенних пожаров», – цитирует пресс-служба эксперта по водно-болотным угодиям, кандидата биологических наук Ивана РУСЕВА.

Он объясняет, что отсутствие воды в плавнях приведет к уничтожению биоразнообразия этого региона, ведь здесь размножаются редкие для Украины и мира выдра, европейская норка, горностай, желтая цапля, орлан-белохвост, черный аист. Сокращается численность блестящих ибисов, которые являются эмблемой Нижнеднестровского национального природного парка.

Эксперты отмечают, что такие действия на ГЭС предпринимаются вопреки утвержденному Государственным агентством водных ресурсов Украины регламенту экологических попусков на Днестре и предупреждениям экологов.

По данным НЭЦУ, должностные лица гидростанции утверждают, что в Днестровском водохранилище наблюдается слабый приток воды, и поэтому от спуска воды страдают его рыбные запасы.

«Нельзя сравнивать искусственное разведение рыбы в водохранилище и гибель экосистемы национального парка», - отмечают экологи, обращаясь к министру экологии с требованием остановить экологическую катастрофу. При этом они напоминают, что прпиродный баланс дельты Днестра имеет значение для Украины, Молдовы и Приднестровья, а его территория охраняется Рамсарской конвенцией и находится под международным надзором.