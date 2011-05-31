Кабмин проведет пенсионную реформу к середине июля?

Украина планирует выполнить обязательства перед Международным валютным фондом (МВФ) до середины июля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя информацию о замораживании Европейским Союзом предоставления Украине макрофинансовой помощи из-за невыполнения правительством Украины обязательств перед МВФ.

«Все, что касается сотрудничества с МВФ, мы как сотрудничали, так и далее намерены сотрудничать. И темы, которые стоят у нас по сотрудничеству с валютным фондом, надеюсь, что мы в ближайшие месяцы, максимум до середины июля, эти маяки выполним», - сказал А.КЛЮЕВ.

Других деталей он при этом не назвал.

Как сообщал УНИАН, сегодня высокопоставленный дипломат ЕС заявил УНИАН о намерении ЕС заморозить предоставление Украине макрофинансовой помощи из-за проблем с МВФ. Дипломат отметил, что правительство не смогло выполнить обязательств перед фондом, в частности, по проведению пенсионной реформы и повышению цен на газ для населения.

29 июня 2010 года Совет министров ЕС одобрил предоставление Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Деньги планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, это решение предусматривало предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но неиспользованных 200 млн евро.