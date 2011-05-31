Издатель: в Украине 92% книг привезены из России

Книжный рынок Украины перенасыщен литературой из России, в то время как украинское книгоиздание переживает кризис, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости представитель харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

"92% свободного книжного рынка в Украине, если не считать учебную литературу, - книги, привезенные из России" - сказал Красовицкий.

По его словам, в настоящее время украинского книгоиздания как на русском, так и на украинском языке практически нет. Исключение составляет только учебная литература, которая в основном выходит на украинском.

"В течение 20 лет разные правительства одинаково не способствовали развитию книгоиздания в нашей стране как на русском, так и на украинском языке", - заявил издатель.

Он также рассказал, что на читательский выбор в Украине влияют качество и цена книг, а не язык, на котором она издана. Эта тенденция обусловлена большим предложением книг из России.

"Мы имеем фактическое двуязычие и двучтение. Если на прилавке лежат книги на русском и украинском языках, то чаще всего читатель выберет ту книгу, которая качественнее и дешевле - ему будет все равно, на каком языке она написана", - цитирует агентство.