Губернатор инициирует программу поддержки домов культуры

Глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК инициирует внедрение программы поддержки домов культуры в населенных пунктах Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время прямой телефонной линии с жителями Киевской области.

В частности, отвечая на вопрос жителя поселка Ставище, А.ПРИСЯЖНЮК сказал, что дом культуры в этом населенном пункте обязательно будет реконструирован. Также он заверил, что в будущем это заведение не будет приватизировано или отдано в аренду.

Отвечая на аналогичный вопрос жителя города Богуслав, губернатор сказал, что будет способствовать выделению средств в поддержку деятельности местного дома культуры.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что инициирует внедрение программы поддержки домов культуры Киевской области.