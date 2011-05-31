«Оборотню» в погонах суд дал 8 лет тюрьмы

Бывший начальник Первомайского райотдела милиции Крыма Алексей БУРКУН приговорен к восьми годам лищения свободы за злоупотребление служебным положением, кражи имущества в крупных размерах, мошенничествоа, хранение и сбыт наркотиков наркозависимым лицам для их последующего задержания.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство доказало в суде инкриминируемые А.БУРКУНУ преступления, совершенные в 2005-2007 годах в должности начальника отдела уголовного розыска горотдела милиции Джанкоя.

«Красногвардейский районный суд назначил «оборотню» наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный также лишен звания капитана милиции и права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах», - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщал УНИАН, А.БУРКУН был задержан осенью 2008 года. Дело против него ушло в суд весной 2009-го. В обвинении было 24 эпизода преступной деятельности.

Красногвардейский райсуд зимой 2009 года назначил милиционеру три года тюрьмы. По инициативе прокуратуры приговор был отменен как незаконный, а дело - направлено на новое рассмотрение.