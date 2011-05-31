Обвиняемого в хулиганстве украинца нашли аж в Италии

Сотрудники сектора Укрбюро Интерпола в Винницкой области совместно с работниками Винницкой областной прокуратуры разыскали и осуществили экстрадицию винничанина, который 3 года скрывался от следствия в Италии.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, в октябре 2008 года двое молодчиков, находясь под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений нанесли тяжкие телесные повреждения винничанину. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), которая предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет. Когда молодым людям было предъявлено обвинение, один из них покинул место своего проживания и скрылся в неизвестном направлении. После этого парень был объявлен в розыск, а впоследствии – в международный розыск.

В прошлом году в итальянском городе Милан разыскиваемый был задержан. Там он работал на фирме, которая занималась организацией выставок.

На прошлой неделе задержанный был экстрадирован в Украину. Сейчас он находится в винницком изоляторе временного содержания откуда его отправят в места лишения свободы для отбывания наказания.