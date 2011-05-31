ЕС может отказать Украине в кредите из-за проблем с МВФ?

В Евросоюзе отмечают риск замораживания макрофинансовой помощи Украине из-за проблем с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил высокопоставленный европейский дипломат.

По словам дипломата, речь идет о 610 млн. евро, решение о предоставлении которых было принято еще летом прошлого года.

«Есть риск, что макрофинансовая помощь будет заморожена, поскольку предусловием для ее предоставления является сотрудничество с Международным валютным фондом, но сейчас выглядит так, что правительство Украины не смогло выполнить свои обязательства», - сказал европейский дипломат.

Собеседник агентства отметил, что украинская сторона, в частности, не выполнила обязательства перед МВФ относительно начала реализации пенсионной реформы и повышения тарифов на газ для населения.

Как сообщал УНИАН, 29 июня 2010 года Совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении Украине 500 млн. евро макрофинансовой помощи. Деньги планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн. евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн. евро.