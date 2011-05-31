УПЦ МП проведет детский крестный ход

Завтра в Сумах состоится детский крестный ход.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ Московского патриархата, в среду 1 июня с 9.30 до 14.00 Сумская православная молодежная община совместно с организацией «Просветительский медико-психологический центр «Жизнь» при Сумском епархиальном управлении проведет общественную акцию в защиту детей, а также в защиту возрождения традиционных семейных ценностей.

В рамках акции запланировано проведение детского крестного хода от Спасо-Преображенского кафедрального собора до поклонного креста на площади Независимости, где будет отслужен молебен.