УПЦ МП проведет детский крестный ход
12:53, 31 мая 2011Общество
1009 0
Завтра в Сумах состоится детский крестный ход.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ Московского патриархата, в среду 1 июня с 9.30 до 14.00 Сумская православная молодежная община совместно с организацией «Просветительский медико-психологический центр «Жизнь» при Сумском епархиальном управлении проведет общественную акцию в защиту детей, а также в защиту возрождения традиционных семейных ценностей.
В рамках акции запланировано проведение детского крестного хода от Спасо-Преображенского кафедрального собора до поклонного креста на площади Независимости, где будет отслужен молебен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter