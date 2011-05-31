Сергей Руденко презентует сборник пародий и эпиграмм на «девяностников»

1 июня в 13.00 в презентационном зале №1 «Мыстецького Арсенала» (ул. Лаврская, 12) в рамках книжной ярмарки «Книжный Арсенал» состоится презентация книжки пародий и эпиграмм журналиста Сергея Руденко «Пантеон классиков».

Сборник увидел свет в издательстве «Саммит-Книга». В издание вошли пародии, эпиграммы и эпитафии на «девяностников».

Дружеские шаржи известного киевского художника Владимира Гарбуза дополняют образы известных в настоящее время писателей - Сергея Жадана, Сергея Пантюка, Степана Процюка, Андрея Кокотюхи, Оксаны Забужко, Романа Кухарука и многих других.

«Пародии, эпиграммы и эпитафии написаны мной в начале 90-х годов печатались во многих тогдашних периодических изданиях, сборниках. Но долгое время я откладывал издание отдельного сборника. В прошлом году «Пантеон классиков» появился в электронном виде. А вот теперь благодаря издательству «Саммит-Книга» есть и бумажная версия», - говорит Сергей Руденко.