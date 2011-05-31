СБУ поймала госисполнителя со взяткой 350 тысяч

Сотрудники столичного Управления СБУ задержали «на горячем» главного государственного исполнителя отдела Государственной исполнительной службы ГУ юстиции в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе УСБУ в г. Киеве, 27 мая с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время получения им денежного вознаграждения в размере 350 тысяч гривень за отмену постановления о взыскании с гражданина исполнительного сбора, снятия ареста с имущества и запрета выезда за границу.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве столичной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Также в Управлении СБУ в г. Киеве напоминают о телефоне доверия (044) 226-32-32, по которому граждане могут сообщать о фактах вымогания и получения взяток со стороны должностных лиц и служащих государственных органов столичного региона. Телефон доверия работает круглосуточно.