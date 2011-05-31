На Оболонской набережной горит дом
09:46, 31 мая 2011Общество
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Существовала угроза распространения пламени
Сегодня о 6.59 возник пожар в двухэтажном жилом доме на Оболонской набережной, 55.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, за 9 минут первые подразделения спасателей прибыли к месту пожара. Согласно предварительной информации, горит 400 квадратных метров дома. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные частные дома.
Подразделения МЧС работают на месте по повышенному рангу с привлечением 12 единиц основной и специальной пожарной техники, в том числе пожарного катера. В 8.32 пожар был локализован.
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