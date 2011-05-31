На Оболонской набережной горит дом

Сегодня о 6.59 возник пожар в двухэтажном жилом доме на Оболонской набережной, 55.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, за 9 минут первые подразделения спасателей прибыли к месту пожара. Согласно предварительной информации, горит 400 квадратных метров дома. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные частные дома.

Подразделения МЧС работают на месте по повышенному рангу с привлечением 12 единиц основной и специальной пожарной техники, в том числе пожарного катера. В 8.32 пожар был локализован.