Где хотят жить украинские студенты

Большинство молодых людей довольны тем, что живут в своей стране.

Такой вывод сделали эксперты Института Горшенина по итогам годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», проведенного в Украине, России, Польше и Казахстане.

В результатах исследования, переданных УНИАН, отмечается, что молодые люди каждого из государств довольны тем, что живут в своей стране. В Казахстане менять место жительства не намерен почти каждый второй (48,6%), среди поляков таковых более трети (37,6%), жить в другой стране не желает чуть менее трети россиян (31,1%) и 29,1% украинцев.

Далее предпочтения разделились следующим образом: среди украинских студентов 16,2% опрошенных хотели бы жить в США, а каждый шестой (15,6%) для жизни выбрал бы Великобританию. Обитать в США хотели бы 16,7% россиян, а 14,7% отдали бы предпочтение Германии. Поляки вторую позицию отдали Великобритании (12,8%), чуть меньше респондентов (12,4%) остановило свой выбор на США. Среди казахов каждый десятый (10,7%) предпочел бы жить в США, чуть меньше студентов (9,3%) уехало бы в Великобританию.

Комментируя результаты исследования, глава делегации Европарламента парламентского комитета по сотрудничеству ЕС-Украина Павел КОВАЛЬ отметил, что современное молодое поколение имеет в будущем множество перспектив. «В Украине переходный период породил новое поколение молодых людей, которые никогда не сталкивались с той реальностью, в которой жили их родители. Их часто изображают как «естественных победителей» перехода, готовых воспринимать новые идеи и способных подстраиваться под новые условия. У них много перспектив в будущем, поскольку они – пионеры в перерожденном обществе», - сказал евродепутат.

По его словам, их гибкость, открытость, мобильность и способность преодолевать препятствия, а также их коммуникативный потенциал может оказать серьезную поддержку социальным и экономическим реформам.

«Все же, быть пионером – это предполагает особые риски и создает чувство неуверенности, которое может вылиться в озлобленность и пассивность. Сильные ценности, хорошая квалификация, физическое здоровье и поддержка инициатив могут помочь избежать этих опасностей и повысить уровень участия молодежи в жизни общества», - отметил П.КОВАЛЬ.

Он подчеркнул, что активное участие в общественной жизни региона, где будущий экономический рост значительно зависит от человеческих ресурсов и где гражданское общество и демократия все еще развиваются, может дать серьезный толчок для фундаментальных изменений в Украине.

«С уверенностью можно сказать одно: мы не можем недооценивать роль молодежи в демократии», - убежден европарламентарий.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5155 студентов в 22-х высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.