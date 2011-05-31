Послы стран ЕС объехали Сумскую область

Сумскую область в рамках празднования Дня Европы 27-29 мая посетила делегация послов стран Европейского Союза во главе с председателем Представительства ЕС в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в составе делегации в Сумской области побывали Чрезвычайные и Полномочные Послы Италии, Нидерландов, Германии, Финляндии, Венгрии, Словакии, представители посольств Чехии, Швеции, Бельгии и Польши.

В городе Ромны дипломаты приняли участие в заседании круглого стола на тему: «Евросоюз: новый шаг для Украины» и ознакомились с работой местного евроклуба.

«Для нас большое удовольствие находиться на Сумщине в рамках празднования Дня Европы. Это очередная возможность пообщаться с жителями разных регионов вашего государства», - отметил руководитель делегации ЕС.

В ходе визита члены делегации ознакомились в регионе с проектами, которые финансируются ЕС, с работой евроклубов, посетили учебные заведения и ведущие предприятия региона, побывали в селе Побиванка, община которого реализовала 2 совместных проекта ЕС-ПРООН, рассчитанных на приведение в надлежащее состояние водонапорной башни и скважины, приняли участие в Форуме гражданского общества «Восточного партнерства», молодежных дебатах на европейскую тематику в СумГУ, в открытии Центра информации Европейского Союза на базе Украинской академии банковского дела Национального банка Украины.

На Театральной площади Сум по случаю Дня Европы дипломаты посетили Европейский городок, в котором школьники рассказывали об истории, географии и традициях стран Евросоюза. Здесь проводились конкурсы, викторины, языковые и танцевальные мастер-классы. В целом школьники представили 25 европейских стран.