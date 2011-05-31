В Прикарпатье разоблачен частный адвокат

В Долинском районе Ивано-Франковской области разоблачен частный адвокат, который требовал взятку и пытался завладеть чужим имуществом.

Как сообщил УНИАН руководитель Отдела связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК, адвоката задержали сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью.

По словам В.ГУЛЬТАЙЧУКА, основанием для задержания 35-летнего мужчины была достоверная информация о том, что он с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием убеждал семью в том, что за соответствующую сумму взятки сможет способствовать в положительном решении в суде в интересах этой семьи гражданского иска о праве собственности на жилой дом. Милиция установила, что с самого начала знакомства с этой семьей адвокат в частных разговорах настойчиво убеждал людей воспользоваться его услугами за 8 тыс. долларов.

До 24 мая он получил и присвоил в целом 6 тысяч долларов. Адвокат заставлял людей полностью рассчитаться с ним в соответствии с условиями ранее достигнутых договоренностей, то есть передать ему еще 2 тысячи долларов. Однако на это время районный суд уже принял решение по гражданскому делу, которое было не в интересах семьи.

24 мая работники милиции задержали его во время передачи валюты.

Прокуратура Ивано-Франковской области возбудила уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч.1 статьи 369 (дача взятки) и ч.2 статьи 190 (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, которое нанесло значительный вред потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. На период расследования уголовного дела фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.