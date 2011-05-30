Янукович учредил медаль «20 лет независимости Украины»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ издал указ об учреждении отличия главы государства – юбилейной медали «20 лет независимости Украины».

Текст документа обнародован на сайте Президента.

Согласно указу, отличием Президента Украины – юбилейной медалью «20 лет независимости Украины» будут награждаться граждане по случаю 20-й годовщины независимости Украины за значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение ее суверенитета и укрепление международного авторитета, заслуги в державотворческой, социально-экономической и общественно-политической деятельности, добросовестное и безукоризненное служение Украинскому народу.

Президент утвердил Положение об отличии, рисунок юбилейной медали и образец бланка удостоверения к юбилейной медали «20 лет независимости Украины».

Кабинету министров Украины, Государственному управлению делами глава государства поручил обеспечить с участием Национального банка Украины изготовление отличия Президента Украины – юбилейной медали «20 лет независимости Украины», удостоверений и футляров к ней.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.